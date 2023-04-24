В ООН ожидают, что Индия обгонит Китай по численности населения к концу апреля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Индия станет мировым лидером по численности населения уже на этой неделе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

По его данным, к концу апреля Индия догонит Китай по количеству жителей в 1,425 млрд и сразу затем - перегонит его.

Между тем, опубликованный на прошлой неделе доклад о народонаселении мира за 2023 год Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) показал, что к середине этого года Индия будет превосходить Китай по численности населения примерно на 2,9 млн человек.

По данным ООН, в середине ноября 2022 года население Земли превысило 8 млрд человек.

Ранее в апреле сообщалось, что согласно некоторым подсчетам, Индия, вероятно, уже обошла Китай по численности населения. Так, согласно данным независимой организации World Population Review (WPR), население Индии на конец 2022 года составляло 1,417 млрд человек. Другая аналитическая платформа - Macrotrends - оценивала численность населения Индии в 1,428 млрд человек.