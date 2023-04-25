В ЕС сочли достаточными разъяснения КНР по поводу высказываний китайского посла во Франции

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает важным, что официальный Пекин дистанцировался от "недопустимых высказываний" своего посла в Париже.

"Вчера я опубликовал твит, в котором написал, что надеюсь, что эти заявления посла не представляют собой официальную позицию Китая. И теперь у нас имеется конкретный ответ, что так оно и есть. Словом, хорошая новость", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, в ходе которого состоялся обмен мнениями по Китаю глав МИД стран ЕС.

"Я полагаю, что объяснений, которые мы получили от (китайского - ИФ) министерства иностранных дел, достаточно", - заявил Боррель в ответ на вопрос, не намеревается ли глава дипломатии ЕС просить китайскую сторону о дополнительных пояснениях.

Другому журналисту на аналогичный вопрос Боррель ответил: "Очевидно, что я не буду начинать оценивать или комментировать высказывания того или иного посла. Меня интересовала официальная позиция Китая. Она была прояснена, и, как можно было бы ожидать, речь не идет о том, чтобы подвергать сомнению суверенитет бывших советских республик. Китай не подвергает сомнению суверенитет бывших советских республик, будь то республики Центральной Азии, Кавказа или страны Балтии".

"Могут быть другие проблемы, но в любом случае этот вопрос был четко прояснен центральной китайской властью. И это важно", - подытожил Боррель.

В ходе пресс-конференции он также сообщил, что страны ЕС продолжат обсуждать отношения с Китаем. По его словам, к традиционному неформальному заседанию Совета ЕС по иностранным делам (Гимниху) в Швеции готовится документ по обновлению стратегии отношений Евросоюз-КНР.

Как сообщалось, посол Китая во Франции Лу Шей в минувшую пятницу заявил французскому новостному каналу LCI, что страны бывшего Советского Союза "даже не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, материализующего их суверенитет".

Это заявление вызвало возмущенную реакцию как в государствах-членах ЕС, так и в институтах Евросоюза.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила в понедельник, что страна уважает суверенный государственный статус всех бывших советских республик.