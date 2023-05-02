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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В ООН ищут возможности для российских банков проводить платежи в рамках "зерновой сделки"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен работает над решением, позволяющим банкам РФ осуществлять транзакции в рамках "зерновой сделки", заявил во вторник представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Ребекка Гринспен со своей командой старается найти решение, которое позволит российским банкам, включая Россельхозбанк, проводить платежи и осуществлять транзакции", - сказал он.

В миреМосква пока не видит результатов усилий по выполнению российской части зерновой сделкиЧитать подробнее

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предпринимает усилия для реализации российской части черноморской зерновой инициативы, однако результатов пока практически нет.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в послании генсека ООН Антониу Гутерриша, переданном президенту РФ Владимиру Путину, содержится аргументация относительно реализации "зерновой сделки", однако перспективы ее продления под вопросом.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

ООН РФ
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