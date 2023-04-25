Песков заявил об обстоятельствах не в пользу продления "зерновой сделки"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Обстоятельства в настоящий момент складываются не в пользу продления "зерновой сделки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается сделки, то дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Продолжаем дальше наблюдать", - заявил он.

Так он ответил на вопрос о том, какова вероятность того, что Москва откажется от продления сделки, и согласны ли в Кремле с опасениями, что разрыв сделки "моментально вызовет мировой продовольственный кризис".

"Мы с вами знаем, что генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна. Безусловно, выпадение с рынка украинского зерна и российских зерновых - это может быть одним из факторов. Но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла", - сказал Песков.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации "зерновой сделки".

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года.

В ООН 18 марта, когда истекал срок инициативы, сообщили о ее продлении, а турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней". Затем стало известно, что Россия согласилась продлить договоренности на 60 дней.