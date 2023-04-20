В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность ситуацией, складывающейся в последнее время вокруг черноморской зерновой инициативы.

По словам представителя ведомства Веданта Пателя, "за последние две недели представители России в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле дважды чинили препятствия инспекциям судов, направляющихся в украинские порты для того, чтобы забрать зерно".

"США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в партнерстве с Турцией, направленные на продолжение инициативы, и обеспокоены недавними действиями России", - отметил Патель на брифинге в четверг.

В МИД России накануне сообщили, что на площадке СКЦ в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций: украинская сторона сначала заблокировала процесс регистрации, не соглашаясь с предложениями РФ, а затем остановила все инспекции, включая инспекции выходящих судов.

В комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечается, что сложности в проведении инспекций возникают исключительно в результате действий украинских представителей, а также сотрудников ООН, "процесс получения заявок на регистрацию в "черноморской инициативе" находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются ооновцы".

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил об отсутствии прогресса в выполнении российской части "зерновой сделки".

"Что касается второй части инициативы господина Гутерриша (...), то здесь практически ничего не сделано", - сказал Лавров на пресс-конференции в Гаване. Он подчеркнул, что российская сторона находит возможности в направлении своих продуктов на мировые рынки, но "это делается не в рамках, а вопреки инициативе" генсека ООН.

"На все наши напоминания, запросы, отвечают, что стараются, делают максимум возможного и будут продолжать стараться. Но скоро уже будет девять месяцев, как эта инициатива действует, а они все стараются. Не очень понятно", - сказал глава российского МИД.