Метро и трамваи не работают в Афинах из-за забастовки транспортников

Метро в Афинах. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Работники афинского метрополитена вышли в понедельник на 24-часовую забастовку, приуроченную к празднику 1 мая, сообщает греческая газета "Катимерини".

Все три линии столичного метро, а также трамваи не будут работать весь день. Водители автобусов и троллейбусов также присоединились к акции протеста, однако они не будут осуществлять перевозки лишь в ранние утренние и поздние вечерние часы, отмечает издание.

В то же время автобусное сообщение в пригородах Афин, как ожидается, будет функционировать без перебоев.

Газета со ссылкой на столичную полицию также сообщает об ограничениях движения по ряду афинских магистралей, особенно в центре города, в связи с проведением первомайских шествий.