Не менее шести человек погибли в американском Иллинойсе в ДТП из-за пыльной бури

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пыльная буря в американском штате Иллинойс в понедельник стала причиной многочисленных автомобильных аварий, в результате которых погибли, по меньшей мере, шесть человек, передает Associated Press.

"По меньшей мере, шесть человек погибли, более 30 человек (...) доставлены в больницы с травмами", - сообщили в полиции штата.

По данным полицейских, в ДТП участвовали "от 40 до 60 автомобилей и несколько тягачей с прицепами, два из которых загорелись".

"Причиной аварий стал сильный ветер, сдувающий пыль с сельхозполей по обе стороны дороги, что привело к нулевой видимости", - отмечают в полиции.

По данным Национальной метеорологической службы, скорость ветра во время бури колебалась от 56 до 74 км/ч.