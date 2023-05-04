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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Землетрясение силой до трех баллов разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали в четверг утром два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,3 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Наиболее сильное из сейсмособытий произошло в 7:06 по местному времени (22:06 среды мск). Его эпицентр находился в 122 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 км под морским дном.

"На территории Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали, разрушений нет.

Спустя две минуты примерно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным МЧС, в населенных пунктах оно не ощущалось.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский
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