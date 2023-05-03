ФРС США будет принимать решения по ДКП в зависимости от ситуации в экономике

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) будет принимать дальнейшие решения в отношении денежно-кредитной политики (ДКП) от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

В ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС Пауэлл отметил, что американский ЦБ поднял ставку на 5 процентных пункта с марта прошлого года.

"Мы видим эффект ужесточения политики для экономики, особенно для рынка жилья и инвестиций", - сказал он.

Пауэлл отметил, что американский ЦБ "существенно изменил" текст своего заявления, отказавшись от фразы о том, что ожидает дальнейшего ужесточения политики.

При этом, по его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.

Председатель ФРС подчеркнул, что ситуация в банковском секторе США улучшилась по сравнению с мартом.

"Кредитные условия уже ужесточились, и мартовский банковский кризис усугубил ситуацию. Это, вероятно, будет иметь последствия для экономики, однако их степень остается неопределенной", - сказал он.

По словам Пауэлла, инфляция в США замедлилась с середины прошлого года, но ценовое давление остается высоким. Процесс возврата инфляции к целевому показателю в США далек от завершения, и для дальнейшего замедления темпов роста потребительских цен, вероятно, потребуется ослабление рынка труда.

Прогнозы ФРС для инфляции не допускают возможности снижения ставки в ближайшие месяцы, сказал он.

Глава Федрезерва ожидает, что американская экономика продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США, и особенно на рынке труда.

"Вероятность того, что рецессии в США удастся избежать, выше обратного", - сказал Пауэлл. В то же время он допускает, что "мягкая рецессия" возможна.

Он отметил, что Федрезерв по-прежнему пытается оценить, является ли текущий уровень ставки в достаточной мере ограничительным, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому показателю.

"В данный момент сказать этого с уверенностью нельзя", - добавил Пауэлл.

Отвечая на вопрос относительно проблемы лимита госдолга США, он заявил, что считает необходимым его своевременное повышение.

"С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы это произошло вовремя. Последствия обратного могут быть беспрецедентными", - сказал Пауэлл.

Курс доллара к евро, опускавшийся после публикации итогов заседания, вернулся к отметке $1,1052 на заявлениях Пауэлла. Фондовые индексы США перешли к снижению, теряют 0,3-0,8%.