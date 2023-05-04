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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Финляндии готовится новый пакет военной помощи Украине

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уходящее в отставку после прошедших в апреле парламентских выборов правительство Финляндии готовит новый пакет военной помощи Украине.

"Даже если переговоры о формировании нового правительства затянутся до середины июня, это не отменит очередной пакет финской помощи Украине", - заявил порталу телерадиовещания Yle министр обороны Антти Кайкконен.

Он отметил, что вопрос о новом пакете обсуждался в ходе состоявшегося в среду визита в Финляндию президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил на встрече с ним финский президент Саули Ниинистё, Финляндия готова продолжить поддержку Украины и напомнил, что его страна передала Киеву 15 пакетов помощи "и 16-й уже на подходе".

Кайкконен не прокомментировал содержимое очередного пакета, но охарактеризовал его как "жесткий". "Например, я могу сказать, что противовоздушная оборона – это то, чему Украина уделяет много внимания", - сказал он.

В то же время помощь Украине не должна ставить под угрозу собственную обороноспособность Финляндии, сказал Кайкконен. Например, по его словам, Финляндия отправила Украине не боевые танки Leopard 2, которые хотел Киев, а Leopard для расчистки минных заграждений.

Финляндия Украина
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