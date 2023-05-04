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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По инициативе венесуэльской стороны в четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

"Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.

Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла
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