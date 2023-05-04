Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По инициативе венесуэльской стороны в четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.
"Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", - отмечается в сообщении.
В ходе телефонного разговора обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.