В селе Успенка под Тюменью локализовали крупный пожар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожар в селе Успенка в Тюменской области локализован, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, пожар локализован на площади 3900 кв. м.

Сотрудникам МЧС удалось отстоять более 1 тысячи жилых домов, повреждены огнем - 13.

Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания.

Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.