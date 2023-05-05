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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В селе Успенка под Тюменью локализовали крупный пожар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожар в селе Успенка в Тюменской области локализован, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС.

В РоссииВ селе Успенка под Тюменью ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожараЧитать подробнее

По данным ведомства, пожар локализован на площади 3900 кв. м.

Сотрудникам МЧС удалось отстоять более 1 тысячи жилых домов, повреждены огнем - 13.

Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания.

Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.

Тюменская область МЧС Успенка
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