В селе Успенка под Тюменью локализовали крупный пожар
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожар в селе Успенка в Тюменской области локализован, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС.
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По данным ведомства, пожар локализован на площади 3900 кв. м.
Сотрудникам МЧС удалось отстоять более 1 тысячи жилых домов, повреждены огнем - 13.
Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета Ми-8.
Ранее сообщалось, что днем 4 мая возник крупный пожар в селе Успенка, сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений: 324 человека из детского психоневрологического дома-интерната и 36 постояльцев из комплексного центра соцобслуживания.
Село Успенка расположено в 33 км от Тюмени.