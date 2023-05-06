В Техасе загорелось нефтеперерабатывающее предприятие Shell

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил нефтеперерабатывающее предприятие компании Shell в штате Техас, сообщают американские СМИ.

"Пожар произошел на предприятии Shell. Клубы густого дыма можно было наблюдать за многие мили", - говорится в сообщении.

По словам мэра техасского города Дир-Парк Джерри Мутона, причиной возгорания стала утечка нефти и газа, при этом "пожар не представляет опасности для местных жителей".

Отмечается, что в результате пожара госпитализирован один человек.