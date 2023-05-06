Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

В Техасе загорелось нефтеперерабатывающее предприятие Shell

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил нефтеперерабатывающее предприятие компании Shell в штате Техас, сообщают американские СМИ.

"Пожар произошел на предприятии Shell. Клубы густого дыма можно было наблюдать за многие мили", - говорится в сообщении.

По словам мэра техасского города Дир-Парк Джерри Мутона, причиной возгорания стала утечка нефти и газа, при этом "пожар не представляет опасности для местных жителей".

Отмечается, что в результате пожара госпитализирован один человек.

Shell Техас США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Полицейские профсоюзы Франции потребовали от Макрона принять "закон против погромщиков"

Что произошло за день: пятница, 5 мая

L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Губернатор Бали предложил ввести на 100 лет квоты для иностранных туристов

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Продлена лицензия OFAC на операции по финансированию энергетики с санкционными структурами из РФ

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины

Молдавия вслед за странами ЕС ограничит импорт зерновых и масличных с Украины
Пандемия коронавируса

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн

Великобритания потратит на коронацию Карла III до $125 млн

В Сербии задержали мужчину, застрелившего восемь человек

В Сербии задержали мужчину, застрелившего восемь человек

Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию на Украине

Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });