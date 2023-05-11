США могут наложить санкции на грузинские компании из-за авиасообщений между РФ и Грузией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией может привести к санкциям против компаний, которые будут обслуживать подсанкционные российские воздушные суда в грузинских аэропортах, заявил в четверг представитель госдепа США Ведант Патель.

"Если прямые перелеты между Россией и Грузией возобновятся, мы, естественно, будем обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах рискуют попасть под санкции, если они будут обслуживать воздушные суда, попадающие под меры (США - ИФ) по импортному и экспортному контролю", - сказал Патель во время пресс-брифинга.

Ранее представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Грузии не следует возобновлять авиасообщение с РФ, отметив, что санкции, введенные ЕС и рядом других стран против российского авиационного сектора, не позволяют совершать полеты в Россию, из нее и над ней.

В среду вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс России сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.