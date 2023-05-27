Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Президент Грузии недовольна поведением министра обороны на параде

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство нарушением протокола на военном параде, состоявшемся 26 мая в День независимости.

"Нельзя, чтобы министр обороны на военном параде вначале приветствовал премьер-министра, а затем Верховного главнокомандующего, президента страны. Такого не происходит ни в одной стране, и это вызывает удивление", - заявила она в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры.

По ее словам, данный инцидент является нарушением протокола, который является основой государственности.

"В противном случае начинаются споры, мол, я первый, а ты второй. Я давно уже не обижаюсь в этой стране. Я покину этот пост, придет другой президент. Протокол является не только основой государственности, но и спокойное распределение мест в структурах власти, несмотря на имеющиеся амбиции", - сказала Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что протокол имеет особое значение для небольших государств на мировой арене.

Грузия Саломе Зурабишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Два уроженца Китая арестованы в США за предполагаемую незаконную работу на Пекин

В Финляндию прибудет отряд военных кораблей НАТО

В Финляндию прибудет отряд военных кораблей НАТО

В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции

В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

Польша планирует полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });