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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Косовские сербы четвертые сутки подряд собираются на протесты против мэров-албанцев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проживающие в Косово этнические сербы четвертый день подряд выходят на акции протеста против албанских мэров с требованием их отставки, поскольку считают их власть нелегитимной, передает агентство EFE.

Акции протеста проходят в четверг в Звечане, в Лепосавиче и Зубин-Потоке перед административными зданиями. К настоящему моменту обстановка там спокойная, столкновений и беспорядков нет. Акции, прошедшие накануне, также были мирными.

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В понедельник после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР. Во вторник в косовской полиции отмечали, что в целом ситуация стабилизировалась.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Косово
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