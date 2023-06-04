Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).

Это 88-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 19-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет примерно через девять минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

США SpaceX Starlink Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспорядки в Сенегале привели к гибели 15 человек

Ниинистё заявил, что Финляндию после вступления в НАТО будут защищать вместе с союзниками

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило 300

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии превысило 300

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июня

SpaceX в воскресенье запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

SpaceX в воскресенье запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

Министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке и свои возможные действия

Министры ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке и свои возможные действия

Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США

Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США

Что произошло за день: суббота, 3 июня

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });