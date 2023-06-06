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Банк Англии сократил портфель корпоративных облигаций на 95%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии завершил все запланированные продажи корпоративных облигаций, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Facility (APF) для стабилизации рынков после Brexit и в период пандемии COVID-19.

Как говорится в сообщении британского ЦБ, портфель корпоративных облигаций, составлявший 20 млрд фунтов стерлингов ($24,8 млрд), уменьшился на 95%.

В портфеле Банка Англии остаются краткосрочные бонды на 833 млн фунтов с погашением не позднее 5 апреля 2024 года. Центробанк планирует держать их до истечения сроков обращения, хотя и не исключает возможность продажи на открытом рынке отдельных выпусков.

Объем гособлигаций, остающихся в портфеле Банка Англии, составляет порядка 811 млрд фунтов.

Банк Англии
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