Банк Англии сократил портфель корпоративных облигаций на 95%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии завершил все запланированные продажи корпоративных облигаций, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Facility (APF) для стабилизации рынков после Brexit и в период пандемии COVID-19.

Как говорится в сообщении британского ЦБ, портфель корпоративных облигаций, составлявший 20 млрд фунтов стерлингов ($24,8 млрд), уменьшился на 95%.

В портфеле Банка Англии остаются краткосрочные бонды на 833 млн фунтов с погашением не позднее 5 апреля 2024 года. Центробанк планирует держать их до истечения сроков обращения, хотя и не исключает возможность продажи на открытом рынке отдельных выпусков.

Объем гособлигаций, остающихся в портфеле Банка Англии, составляет порядка 811 млрд фунтов.