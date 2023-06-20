В Финляндии не исключили усиления давления со стороны РФ после вступления страны в НАТО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё не исключил, что давление на его страну со стороны России после вступления в НАТО будет усиливаться.

"До сих пор Россия умеренно реагировала на членство Финляндии в НАТО. То, что было до сих пор, можно рассматривать как небольшую стычку, но может быть что-то ещё. Сейчас может начаться", - сказал Ниинистё в студии А.

Глава государства не уточнил, какие именно меры Россия может принять в отношении Финляндии. Однако, по его словам, "о них существует предвзятое мнение".

Ниинистё считает, что членство в НАТО окажет значительное влияние на общую безопасность Финляндии. При этом он признал, что вопрос о вступлении в альянс обсуждал ещё до начала специальной военной операции России на Украине. Ранее финские власти заявляли, что именно этот шаг восточного соседа стал решающим для изменения политики нейтралитета страны.

Между тем Ниинистё уточнил, что обсуждал членство Финляндии в НАТО с президентом США Джо Байденом ещё осенью 2021 года. "Мы говорили и об этом. Похоже, тогда у Байдена была такая идея, о которой он мне осенью пару раз сказал, что мы всё-таки можем заставить Россию остановиться", - сказал Ниинистё.

По его словам, одной из важнейших задач приступающего во вторник к работе нового правительства в области внешней политики и политики безопасности станет завершение работы по заключению двустороннего оборонного соглашения с Соединенными Штатами.

"Соглашение улучшит нашу ситуацию с безопасностью, так как Соединенные Штаты будут более активно в ней участвовать", - заявил президент.