Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за двое суток партию интернет-спутников Starlink

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 11:35 по времени Восточного побережья США (в 18:35 по Москве). Через час после старта она вывела спутники на орбиту.

Накануне ракета компании SpaceX, стартовавшая из Калифорнии, вывела на орбиту 47 спутников Starlink.

В пятницу был 91-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 22-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 637 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 54 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.