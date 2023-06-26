Президент Литвы заявил о необходимости укрепления границы с Белоруссией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости укрепления границы с Белоруссией на фоне событий в России.

"Если Пригожин или часть группы "Вагнер" окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ", - заявил Науседа журналистам по итогам заседания Совета госбезопасности Литвы.

"Я говорю здесь не только о Литве, но, без сомнения, обо всей НАТО", - подчеркнул литовский президент.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам.

Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.

"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков журналистам.