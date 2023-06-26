Глава Евросовета призвал ЕС задуматься о последствиях своего расширения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз должен понять, до какой степени он может расширяться, не размывая своих основ, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Новый геополитический контекст вернул расширение в центр наших дебатов. Нам нужно учитывать процесс расширения и нашу способность к поглощению (новых членов)", - написал он в письме главам государств и правительств стран ЕС по случаю предстоящего в конце этого месяца саммита в Брюсселе.

Он напомнил, что ровно год назад Евросовет подтвердил необходимость при каждом расширении учитывать способность ЕС принять новых членов в соответствии с Копенгагенскими критериями в 1993 года.

"Это требует, чтобы мы задумались о последствиях расширения для различных политических проектов ЕС и их финансирования, а также о системе принятия решений", - подчеркнул он.

Письмо связано с началом обсуждения новой Стратегической повестки дня ЕС. Действующая, на 2019-2024 годы, определена Евросоветом в июне 2019 года. В ней установлены четыре приоритета: защита граждан и свобод; создание прочной и динамичной экономической базы; построение климатически нейтральной, "зеленой", справедливой и социальной Европы; продвижение европейских интересов и ценностей на мировой арене, но с тех пор в мире немало изменилось.

По словам Мишеля, в мире, где происходят глубокие технологические изменения, фундаментальные ценности, на которых основан Евросоюз, подвергаются атакам, часто неожиданными "новаторскими" способами.

"Мы должны убедиться, что мы по-прежнему способны защищать и продвигать эти ценности как внутри, так и за пределами нашего Союза", - предупредил он.

Что касается расширения ЕС, то до прошлого года членство в союзе или "европейская перспектива" были обещаны западнобалканским странам, и этим планы географического расширения ограничивались. В прошлом году в чрезвычайном порядке кандидатами в ЕС стали Украина и Молдавия, а Грузия получила "европейскую перспективу". Дальнейшее расширение союза еще острее ставит проблему его управляемости и понимания фундаментальных принципов и ценностей.

Мишель предложил на предстоящем саммите создать информационный центр и обещал составить план работы над новой Стратегической повесткой.

Страны-члены должны определить приоритеты в четырех основных областях. Это консолидация экономической и социальной базы ("зеленый" и цифровой переход, конкурентоспособность, инновации, здоровье); решение энергетической проблемы; укрепление потенциала в области безопасности и обороны; и углубление взаимодействия с остальным миром. Также они должны усилить общий подход к миграции.