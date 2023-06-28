Норвегия одобрила 19 нефтегазовых проектов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Норвегии одобрили 19 нефтегазовых проектов на норвежском континентальном шельфе, общий объем инвестиций в которые составит более $19 млрд, сообщает в среду Associated Press.

"Проекты станут важным вкладом в европейскую энергетическую безопасность", - заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд.

Проекты состоят из новых разработок, дальнейших разработок уже существующих месторождений и инвестиций в проекты по увеличению добычи на действующих месторождениях.

Ранее в июне в Норвегии сообщили, что планируют открыть части своего континентального шельфа для промышленной глубоководной добычи.