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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Сильный ливень подтопил Гагру

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни, обрушившиеся в воскресенье утром на Гагрский район, стали причиной наводнение в курортном городе Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Личный состав поисково-спасательного отряда Гагрского района привлечен к устранению последствий непогоды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Гагрском районе подтоплены объекты общественного питания, магазины, первые этажи жилых домов, автомобильные дороги. Из-за затопления распределительных подстанций прекращена подача электроэнергии в некоторые населенные пункты Гагрского района и города Пицунды.

МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за сложных погодных условий.

Гагра Абхазия
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