Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии на авиашоу в Коувола в воскресенье при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот, сообщила полиция.
По их данным, самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.
Полиция намерена начать расследование авиакатастрофы на месте происшествия.
Она отметила, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.
Полиция также сообщила, что зрители не подверглись непосредственной опасности и никто из них не пострадал при падении самолета.