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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии на авиашоу в Коувола в воскресенье при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот, сообщила полиция.

По их данным, самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.

Полиция намерена начать расследование авиакатастрофы на месте происшествия.

Она отметила, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.

Полиция также сообщила, что зрители не подверглись непосредственной опасности и никто из них не пострадал при падении самолета.

Финляндия
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