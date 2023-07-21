Резервисты израильских ВВС грозят отказаться от сборов при принятии судебной реформы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие запаса ВВС ЦАХАЛ подписали письмо, в котором заявили об отказе прохождения сборов в случае принятия правительством Израиля масштабной судебной реформы, сообщают в пятницу израильские СМИ.

Письмо, как отмечается, подписали к настоящему моменту по крайней мере 1142 человека, среди которых есть пилоты. В письме они призывают "остановить раскол в обществе".

В пятницу в Израиле вновь проходят общенациональные демонстрации. Тысячи протестующих маршируют из Тель-Авива в Иерусалим в знак протеста, и к ним присоединяются новые люди. Их путь продолжается четвертые сутки, колонна растянулась более чем на 70 км. На одной из трасс близ Иерусалима затруднено движение.