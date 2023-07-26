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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Пауэлл заявил, что Федрезерв будет принимать решения о ставке в зависимости от статданных

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США не принимала никаких решений относительно дальнейших повышений ключевой процентной ставки и планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно, сказал глава Федрезерва Джером Пауэлл.

"До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - отметил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания, на котором центробанк ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

Глава ФРС подчеркнул, что июньские данные, указавшие на падение темпов роста потребительских цен до минимальных за два года 3%, были позитивным сигналом, но "это всего лишь один месяц", добавил он.

Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.

Председатель ФРС еще несколько раз повторял, отвечая на вопросы журналистов, что у регулятора нет четко намеченного плана относительно дальнейших изменений ставки.

"В текущих условиях мы не ходим давать слишком конкретных прогнозов, - сказал Пауэлл. - Мы примем решение о ставке на следующем заседании, затем на следующем, и так далее".

Федрезерв полностью привержен цели достичь инфляции в 2%, однако готов проявить терпение в этом вопросе, сказал он.

Пауэлл также отметил устойчивость американской экономики, что нашло отражение в небольшом изменении формулировок в пресс-релизе по итогам заседания - теперь регулятор оценивает темпы роста экономической активности в Соединенных Штатах как "умеренные" вместо "сдержанных". Это выражается в том числе в хороших данных по потребительских расходам и ВВП, в низкой безработице и стабильном росте зарплат.

"Сотрудники Федрезерва более не ожидают рецессии в США", - отметил он.

В то же время борьба центробанка с инфляцией может привести к некоторому замедлению экономического роста и ухудшению условий на рынке труда, признал глава центробанка.

В ответ на вопрос о возможности снижения ставок Пауэлл заявил, что Федрезерв не планирует делать это в текущем году. Некоторые члены руководства ФРС ожидают снижения ставки в следующем году, однако это будет зависеть от степени уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню.

При этом инфляция в США едва ли достигнет 2% ранее 2025 года, сказал Пауэлл.

Джером Пауэлл США ФРС
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