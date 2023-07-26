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Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных преступлениях

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о сексуальных преступлениях
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Лондоне признал 64-летнего американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных преступлениях.

Как сообщает The Guardian, слушания в Лондонском Королевском суде Саутуарка продлились четыре недели, в деле речь шла о девяти случаях сексуальных домогательств и других преступлений в отношении четырех мужчин в период между 2004 и 2013 годами.

Актер отвергал обвинения в суде и говорил о финансовой заинтересованности фигурирующих в деле мужчин.

Вердикт был вынесен судом присяжных в день рождения Спейси. Услышав о принятом решении, актер не сдержал слез.

В 2017 году первым человеком, который обвинил Спейси в харассменте, стал актер Энтони Рэпп. Он заявил о домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет. В октябре 2022 года суд Манхэттена оправдал Спейси по этому делу.

На фоне обвинений в адрес Спейси очередной сезон сериала "Карточный домик" сняли без его участия, он фактически лишился работы. За обвинениями со стороны Рэппа последовали заявления других мужчин, в том числе, коллег по театру "Олд Вик".

В 2019 году прокуроры сняли со Спейси обвинения по иску о домогательствах в 2016 году к молодому человеку в баре на курорте, а заявитель отозвал иск.

Спейси - обладатель двух "Оскаров" за роли в картинах "Подозрительные лица" (1996 год) и "Красота по-американски" (1999 год), премий "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

Лондон Кевин Спейси
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