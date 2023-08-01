Пашинян заявил о недоверии к Баку из-за непризнания территориальной целостности Армении

Он посетовал, что со стороны Брюсселя нет реакции на невыполнение Азербайджаном договоренностей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мир с Азербайджаном должен состояться, однако Баку до сих пор не подтверждает договоренность о признании территориальной целостности Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мир не только возможен, но и должен состояться. Это мой подход, это мое убеждение и моя вера. Но для того, чтобы это стало действительностью, также важно, чтобы международное сообщество знало определенные нюансы, чтобы понять, почему прогресс идет недостаточными темпами", - сказал Пашинян в интервью Euronews.

По его словам, на встрече в Брюсселе, в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля "мы договорились с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым - ИФ), достигли договоренности о том, что Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга площадью 29 800 кв. м и 86 600 кв. м, после чего Шарль Мишель выступил с соответствующим заявлением".

"До сих пор президент Азербайджана публично не подтверждал эту договоренность. Правда, и не отрицал. Это нюанс, который создает определенный недостаток доверия", - отметил армянский лидер.

"У нас также есть договоренность о том, что между Баку и Степанакертом, который является столицей и главным городом Нагорного Карабаха, должен состояться диалог о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Этого диалога тоже до сих пор нет. Но мы должны последовательно работать. Никто не обещал, что достичь мира будет легко", - продолжил премьер Армении.

"В контексте брюссельской платформы мы видим следующую проблему, и она продолжительная: мы договариваемся за столом, достигаем определенных договоренностей в присутствии председателя Европейского совета. И если какая-либо из сторон не выполняет эти договоренности, то за этим не следует даже конкретных оценок", - сказал он.

Президент Азербайджана в присутствии председателя Евросовета в конце прошлого года "пообещал и обязался", что в ближайшую неделю вернет 10 пленных, "до сих пор это обязательство не выполнено", посетовал Пашинян.

Говоря о влиянии и присутствии РФ на Южном Кавказе, он отметил, что "ввиду событий на Украине внимание не только России, но и других геополитических игроков к нашему региону снижается, потому что Украина фокусирует на себе практически все международное внимание".

"И, конечно, этот фактор существует. Но Россия присутствует в нашем регионе, она присутствует в Нагорном Карабахе, она присутствует в Республике Армения, но присутствует и Европейский союз: гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана является новым фактором", - сказал армянский премьер.

Кроме того, Пашинян заявил, что не получал приглашения о проведении встречи с Алиевым в Москве.