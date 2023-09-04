Что случилось этой ночью: понедельник, 4 сентября

Украинские десантники уничтожены у побережья Крыма, приводнение Crew Dragon c российским космонавтом, Франция настаивает на пребывании своего посла в Нигере

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинские дроны сбиты над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью в ночь на понедельник. Минобороны РФ также заявило об уничтожении у Крымского побережья четырех катеров ВСУ с десантниками.

- Джо Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20. На прошлой неделе президент США выражал надежду, что председатель КНР примет участие во встрече в Нью-Дели. По мнению СМИ, отказ китайского лидера от поездки в индийскую столицу связан с территориальными спорами между странами.

- В МИД Франции заявили, что у захвативших власть в Нигере путчистов нет права высылать французского посла. "Мы заботимся о том, чтобы он мог безопасно противостоять давлению путчистов", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Катрин Колонна.

- Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым приводнился в Атлантике. В состав экипажа корабля также входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

- Президент Южной Кореи Юн Сок Ель намерен в ходе грядущих саммитов АСЕАН и "Большой двадцатки" призвать мировых лидеров к решительному ответу на угрозы КНДР. По его словам, "значительными рычагами воздействия" на Пхеньян обладает Пекин. Южнокорейский лидер считает, что Китаю следует предпринять "конструктивные усилия по денуклеаризации" Севера, если тот продолжит ракетные испытания.

- Группа "АЛРОСА" приступила к строительству объектов рудника "Мир". В этом году запланировано начало подготовительные работ, планировка строительных площадок. По словам гендиректора компании Павла Маринычева, объем инвестиций в объекты рудника "Мир-Глубокий" составит 121,5 млрд рублей.