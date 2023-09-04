АЛРОСА приступила к строительству объектов рудника "Мир"

Фото: Евгений Разумный/ Ведомости/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА " приступила к реализации инвестиционного проекта "Мир-Глубокий", сообщает пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

"Компания "АЛРОСА" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий". Об этом главе Якутии доложили в понедельник в ходе его рабочей поездки в Мирнинский район", - говорится в сообщении.

В этом году на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок.

По словам генерального директора "АЛРОСА" Павла Маринычева, объем инвестиций на строительство объектов рудника "Мир-Глубокий составит 121,5 млрд рублей.

"Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат. Добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 году. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 года. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет", - приводятся в сообщении слова Маринычева.

Глава Якутии отметил, что данный инвестпроект очень масштабный и сложный "с технической точки зрения". "В процессе его проработки проводилась оценка запасов алмазов на глубоких горизонтах месторождения, которая показала, что строительство нового рудника экономически целесообразно", - добавил Николаев.

Как сообщалось, в 2016 году на руднике "Мир", вышедшем в конце года на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов. В 2017 году рудник был затоплен в результате аварии, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

Сообщалось также, что "АЛРОСА" начнет реализацию проекта восстановления рудника в 2023 году. Якутия предлагает заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет, говорил глава республики Николаев.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".