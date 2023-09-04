Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не примет участие в саммите G20 в Дели, сообщают СМИ.

"Я разочарован, но я собираюсь с ним встретиться", - сказал Байден журналистам.

На прошлой неделе президент сказал, что надеется на то, что Си Цзиньпин примет участие в саммите. В то же время, как сообщал телеканал NBC со ссылками на двух представителей американской администрации, официальная встреча с Си Цзиньпином "на полях" саммита не запланирована.

"Если Си Цзиньпин в конечном итоге поедет на G20, вполне возможно, что два лидера обменяются любезностями или сердечно поприветствуют друг друга, но это самое большее взаимодействие, которого официальные лица США ожидали бы на данный момент", - говорилось в сообщении.

О том, что председатель КНР может не поехать на саммит на минувшей неделе писали многочисленные СМИ.

В китайском МИД в ответ на вопрос об участии главы государства в саммите ранее заявили, что не располагают такой информацией.

Причины возможного отсутствия Си Цзиньпина на встрече "Двадцатки" в сообщениях СМИ не называются, наблюдатели склоняются к мнению, что отказ может быть связан с территориальными спорами между Китаем и Индией.

СМИ отмечают, что Байден по-прежнему заинтересован в контактах с китайским лидером - для снижения напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Их встреча может состояться в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.