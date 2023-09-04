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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым приводнился в Атлантике

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса", покинувший накануне Международную космическую станцию (МКС), в понедельник приводнился в Атлантике у берегов штата Флорида, сообщает NASA.

Приводнение осуществлено в 00:17 по времени Восточного побережья США (в 07:17 мск) вблизи города Джексонвилл.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, работавшего на станции шесть месяцев, входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

На МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

NASA SpaceX МКС Роскосмос Андрей Федяев
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