Президент Южной Кореи призовет мировых лидеров решительно ответить на угрозы КНДР

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе предстоящих саммитов АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - ИФ) и G20 в Индонезии и Индии намерен призвать международное сообщество решительно отреагировать на ядерные и ракетные угрозы КНДР.

"На предстоящих саммитах АСЕАН и G20 я намерен призвать международное сообщество решительно отреагировать на постоянно усиливающиеся ракетные провокации и ядерные угрозы Северной Кореи и тесно сотрудничать в деле ее денуклеаризации", - заявил южнокорейский лидер в интервью Associated Press.

По его словам, пока "добросовестно" выполняются санкции Совета Безопасности ООН, "финансовые средства Северной Кореи для разработки (оружия массового уничтожения) могут быть заблокированы в значительной степени".

"Международное сообщество должно четко продемонстрировать, что его решимость остановить ядерную программу Северной Кореи намного сильнее, чем воля Северной Кореи продолжать ее развивать", - отметил Юн Сок Ель.

Он также предположил, что Китай, "обладает значительными рычагами воздействия" на КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что около 97% от общего объема внешней торговли Северной Кореи в прошлом году приходилось на КНР.

"Что действительно важно, так это то, будет ли Пекин использовать свои рычаги воздействия, и если да, то в какой степени и каким образом", - заявил Юн Сок Ель.

По мнению президента Южной Кореи, Китай должен предпринять "конструктивные усилия по денуклеаризации Северной Кореи", если Север продолжит ракетные испытания.

Он добавил, что Пекин должен осознать, что ядерная северокорейская программа оказывает "негативное влияние на национальные интересы Китая, еще больше нарушая региональный порядок".

При этом Юн Сок Ель заявил, что экономика КНДР сейчас находится в наихудшем состоянии с тех пор, как к власти в 2011 году пришел Ким Чен Ын.

"Власти Северной Кореи тратят скудные финансовые ресурсы на развитие ядерного и ракетного потенциала", - сказал он.

"Трудности, с которыми сталкиваются жители Северной Кореи в своей повседневной жизни, усугубляются, а ее экономика продолжает демонстрировать отрицательный рост", - уточнил Юн Сок Ель.

Президент Южной Кореи с 5 по 8 сентября посетит Индонезию для участия в ежегодных саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Из Индонезии в пятницу он отправится в Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите G20.