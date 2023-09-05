Вице-премьер Абхазии Пустовалов ушел в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении Сергея Пустовалова от должности вице-премьера, сообщает пресс-служба главы республики.

"Освободить Сергея Пустовалова от должности вице-премьера согласно поданному заявлению", - говорится в указе, подписанном президентом.

Пустовалов занимал должность вице-премьера правительства Абхазии с 22 июля 2020 года.

Ранее во вторник в Абхазии был освобожден от должности руководителя администрации президента Джансух Нанба. На этот пост был назначен Абесалом Кварчия, который ранее был руководителем Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Абхазии.

Также сообщалось, что в отставку подал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.