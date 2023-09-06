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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

В ЕАЭС приняли Перечень действующих веществ и их нерациональных комбинаций

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании во вторник приняла Перечень действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"При оценке нерациональности комбинаций и составлении Перечня были использованы подходы стран региона ICH к оценке таких комбинаций (в том числе применяемые в Европейском союзе, Республике Индия, США), учтено проявление в комбинациях взаимного усиления негативного воздействия действующих веществ, формирования устойчивости к противомикробным препаратам вне зависимости от коммерческой составляющей (продаж лекарственного препарата)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "документ позволит установить единые подходы к оценке регистрационного досье лекарственного препарата экспертными организациями при анализе эффективности и безопасности комбинированных лекарств и недопуске в обращение таких нерациональных комбинаций".

"Для фармацевтических производителей применение единого Перечня позволит сократить временные и финансовые затраты, связанные с разработкой заведомо нерационалных комбинаций", - добавили в ЕЭК.

ЕАЭС
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