Чистая прибыль банков РФ в 2023 году может поставить рекорд, превысив 2,6 трлн рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки в 2023 году могут получить 2,6 трлн рублей чистой прибыли и даже более внушительный результат благодаря доходам от основной деятельности и способности сектора зарабатывать на падении курса рубля, прогнозируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Прибыль банков за семь месяцев составила 2 трлн рублей. ЦБ прогнозировал, что итоговый результат за весь 2023 год превысит 2,4 трлн рублей и будет рекордным для отрасли.

По мнению АКРА, вероятность нового рекорда прибыли в 2023 году является очень высокой. Даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 трлн рублей по итогам 2023 года.

"Однако сохраняющаяся волатильность на валютном рынке и доказанная в первом полугодии способность российских банков получать прибыль на падении курса национальной валюты могут привести к тому, что итоговый результат будет существенно выше указанного значения", - говорится в исследовании агентства.

Доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии составил почти 800 млрд рублей, тогда как в январе-июне прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн рублей. При этом в текущем году банки получали прибыль от таких операций как в первом, так и во втором кварталах. АКРА отмечает, что в результате опережающей девалютизации обязательств по сравнению с активами в 2022 году в отрасли увеличился разрыв между активами и обязательствами в иностранной валюте, что поддерживает сохранение длинной валютной позиции. В силу этого падение курса рубля по отношению к доллару способствует получению банками бухгалтерской прибыли, однако может привести к ухудшению качества активов.

По мнению АКРА, рост корпоративного кредитования во втором полугодии существенно замедлится. На динамике портфеля скажется прежде всего повышение Банком России ключевой ставки, которое приведет к увеличению стоимости заемных средств и может оказать негативное влияние на спрос на заемные ресурсы для финансирования инвестиционных проектов (при ключевой ставке на уровне 12% заемщики будут откладывать привлечение средств).

При этом АКРА отмечает, что исторически повышение ставки не всегда отрицательно сказывалось на объемах выдаваемых кредитов. Так, цикл ужесточения монетарной политики, начавшийся в 2021 году, не повлиял на активность заемщиков (рост кредитного портфеля нефинансовых организаций в 2021 году составил около 17%). Кроме того, в случае, если основная доля прироста портфеля в первой половине текущего года пришлась на оборотное кредитование в связи с тем, что валютная выручка не возвращается в страну, потребность в привлечении заемных средств может сохраниться несмотря на рост их стоимости.

Однако, если обсуждаемые меры по изменению валютного регулирования будут включать более активную продажу валютной выручки экспортерами, это может привести к снижению их заинтересованности не только в инвестиционном, но и в рублевом оборотном кредитовании как в способе финансирования текущих расходов. В сложившихся условиях общий рост корпоративного кредитного портфеля в 2023 году может не превысить 15% (без учета влияния изменения валютного курса).

По мнению АКРА, кредитные организации не будут отказываться от планов по наращиванию потребительского кредитования (маржинальность которого в значительной мере позволяет компенсировать растущее потребление капитала), а постараются структурировать кредитные продукты так, чтобы на них не распространялись наиболее жесткие ограничения. Кроме того, спрос на необеспеченное кредитование может быть менее чувствителен к росту процентной ставки, напротив, рост цен создает предпосылки к увеличению размера кредита.

Тем не менее сегменту, скорее всего, не удастся избежать замедления роста, в результате чего темпы наращивания портфеля будут достаточно далеки от рекордных. АКРА ожидает, что по итогам года увеличение объема требований по необеспеченным кредитам физическим лицам окажется в диапазоне 15-20%, при этом дальнейшее ужесточение регулирования может привести к тому, что рост не превысит 15%.

По мнению АКРА, потенциал роста ипотеки остается большим как в силу сохраняющейся низкой обеспеченности населения достаточным количеством квадратных метров жилья на душу населения, так и благодаря выраженному намерению государства продолжить поддержку строительной отрасли посредством развития рынка жилья, в том числе на льготных условиях. Объективным препятствием для реализации потенциала роста сегмента в 2023 году является повышение ключевой ставки. Кроме того, с первого октября начнут действовать новые, еще более высокие надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставляемых ипотечных кредитов. Агентство прогнозирует замедление темпов роста портфеля до 1% в месяц в четвертом квартале, в результате чего годовой прирост не превысит 20%. При этом АКРА ожидает, что существенное замедление темпов роста сегмента будет способствовать началу активных дискуссий между представителями различных государственных структур, итогом которых может стать продление мер поддержки отрасли.

По оценке агентств, прирост портфеля автокредитов в 2023 году может составить 20-25% и сохранить высокие темпы роста в первые месяцы 2024 года.

Быстрый рост кредитного портфеля привел к разрыву между объемами выдаваемых банками займов и привлекаемых ими средств. Тенденция к появлению определенного дефицита ресурсной базы обозначилась еще в 2022 году, что прежде всего было связано с неустойчивостью остатков на счетах физических лиц, а в первом полугодии 2023 года она получила развитие. При росте общего кредитного портфеля банковской системы в январе-июле текущего года на 10,6 трлн рублей клиентские средства увеличились на 9,7 трлн рублей, из которых 3,6 трлн рублей составил приток государственных средств.

При этом приток средств физических лиц за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,66 трлн руб. (без учета эскроу-счетов), что является рекордным для первого полугодия, а по итогам января-июля рост показателя достиг 3,3 трлн руб. По данным Банка России, основным фактором такого роста стало увеличение бюджетных расходов.

Средства юридических лиц (без учета финансовых организаций) демонстрировали противоречивую динамику, увеличившись за указанный период лишь на 2 трлн руб., при этом в марте, апреле и июне фиксировался их отток. Ограниченный и нестабильный приток средств корпоративных клиентов может являться следствием того, что значительная часть валютной выручки экспортеров не возвращается в Россию и в итоге не попадает на счета нефинансовых организаций. Кроме того, АКРА допускает, что привлеченные нефинансовыми организациями заемные средства могли использоваться для выкупа активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка, и в итоге могли направляться на приобретение иностранной валюты.

В сложившихся условиях кредитные организации активно обращались к средствам Федерального казначейства для финансирования операций. Общий объем государственных средств на балансе банков по итогам первых шести месяцев текущего года вырос на 2,46 трлн рублей (увеличение почти на 29%). На конец июня 2023 года эта статья превышала 8% всех обязательств (около 7% на 01.01.2023).

По мнению АКРА, даже при снижении темпов роста кредитного портфеля определенный дефицит клиентских средств может сохраниться и во втором полугодии (агентство ожидает, что дефицит составит около 1 трлн рублей).

Для покрытия дефицита банки могут, во-первых, использовать часть ликвидных активов (замещая в случае необходимости потребность в краткосрочной ликвидности средствами государственных институтов), во-вторых, начать активнее повышать ставки по депозитам с целью стимулирования притока средств физических лиц.

"Стоит отметить, что объем наличных на руках у населения летом 2023 года приблизился к 18 трлн руб., что делает данный источник пополнения ресурсной базы достаточно привлекательным, однако для стимулирования интереса потенциальных вкладчиков банкам может потребоваться повышение ставок темпами, превышающими рост ключевой ставки и ставок по кредитным продуктам. В результате банкам, которые продолжат стремиться к наращиванию портфеля во втором полугодии, возможно, придется пожертвовать маржинальностью операций", - говорится в материале АКРА.