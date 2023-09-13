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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 13% по итогам I полугодия

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем взаимной торговли между государствами Евразийского экономического союза увеличился на 13% по итогам I полугодия 2023 года, сообщила в среду на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Взаимная торговля товарами в странах ЕАЭС демонстрирует положительную динамику. По итогам I полугодия 2023 года объем взаимной торговли между государствами ЕАЭС увеличился на 13%", - сказала Малкина, которую цитирует пресс-служба ЕЭК.

Она отметила, что Армения нарастила экспорт в страны ЕАЭС почти в три раза, Казахстан - на 37%, объем поставок на рынок ЕАЭС из Киргизии практически сохранился на уровне прошлого года, увеличившись на 0,4%.

"Доля оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС за год увеличилась с 13% до 18%", - добавила официальный представитель ЕЭК

ЕАЭС
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