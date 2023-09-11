Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Пашинян призвал не политизировать визит его супруги на саммит на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не политизировать поездку своей супруги Анны Акопян на Украину.

"Визит моей жены на Украину не следует политизировать. Это не к месту. Моя жена уже долгое время вовлечена в международное партнерство первых леди и джентльменов, и принимает участие в этих мероприятиях", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, в скором времени подобное мероприятие состоится в Армении. "Не считаю, что есть необходимость делать политические выводы", - отметил Пашинян.

6 сентября Акопян отправилась в Киев, где приняла участие в саммите первых леди и джентльменов. Темой саммита было психическое здоровье.

Она также посетила Бучу, где передала школьникам отправленную правительством Армении гуманитарную помощь - телефоны и планшеты.

Никол Пашинян Армения Украина Анна Акопян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия и Эстония вместе купят у Германии систему ПВО среднего радиуса действия

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Brent подешевела до $90,5 за баррель

Brent подешевела до $90,5 за баррель

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Согласование новой схемы владения Альфа-банком забуксовало на Кипре

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });