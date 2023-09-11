Пашинян призвал не политизировать визит его супруги на саммит на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал не политизировать поездку своей супруги Анны Акопян на Украину.

"Визит моей жены на Украину не следует политизировать. Это не к месту. Моя жена уже долгое время вовлечена в международное партнерство первых леди и джентльменов, и принимает участие в этих мероприятиях", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, в скором времени подобное мероприятие состоится в Армении. "Не считаю, что есть необходимость делать политические выводы", - отметил Пашинян.

6 сентября Акопян отправилась в Киев, где приняла участие в саммите первых леди и джентльменов. Темой саммита было психическое здоровье.

Она также посетила Бучу, где передала школьникам отправленную правительством Армении гуманитарную помощь - телефоны и планшеты.