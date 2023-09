Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе.

Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%.

Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на предстоящем заседании, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%, отмечает Market Watch.

Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

Ускорение инфляции в США является причиной для того, чтобы Федрезерв занял более "ястребиную" позицию в будущем, отмечает аналитик deVere Group Найджел Грин.

"Мы ожидаем, что ФРС начнет готовить рынок к возможному повышению ставки на ноябрьском заседании", - сказал эксперт.

Котировки акций авиакомпаний American Airlines Group и Spirit Airlines Inc. упали на 5,7% и 6,7% по итогам торгов. American Airlines резко понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий квартал, отметив повышение цен на топливо, а также расходы, связанные с заключением нового трудового соглашения с членами профсоюза пилотов. Spirit ухудшила прогноз выручки на третий квартал.

Бумаги Netflix Inc. подешевели на 5,2%. Главный финансовый директор компании Спенсер Ньюман, выступивший на конференции Bank of America в Нью-Йорке, заявил, что забастовки в Голливуде отрицательно сказываются на бизнесе Netflix.

ADR китайских автопроизводителей NIO Inc., Li Auto Inc. и XPeng Inc. подешевели на 4,7%, 0,5% и 3,1% соответственно.

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что проведет проверку в отношении китайских автопроизводителей на предмет субсидирования их деятельности государством. Мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, стоимость которых искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий", заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного обращения к членам Европейского парламента.

Акции Citigroup Inc. подорожали на 1,7%. Банк объявил о существенном изменении организационной модели, что должно привести структуру управления в соответствие с его деловой стратегией и упростить операции.

Бумаги Moderna Inc. подскочили в цене на 3,2% по итогам торгов в среду благодаря положительным результатам тестирования вакцины против гриппа.

Акции Apple Inc., представившей во вторник линейку iPhone 15 и обновленные "умные" часы Apple Watch Series 9, подешевели на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 70,46 пункта (0,2%) и составил 34575,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,54 пункта (0,12%) - до 4467,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 39,97 пункта (0,29%) и составил 13813,59 пункта.