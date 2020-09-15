ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашения о нормализации отношений с Израилем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне во вторник пройдет церемония, в ходе которой ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашение о нормализации дипломатических отношений с Израилем.

Как сообщает израильское издание Times of Israel, для церемонии в Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ожидается, что ОАЭ и Бахрейн на церемонии будут представлять главы МИД этих стран - Абдулла бин Зайед аль-Нахайян и Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни.

Как сообщают арабские СМИ, в церемонии подписания соглашений примет участие президент США Дональд Трамп.

По данным Times of Israel, в соответствии с израильским законодательством, подписание соглашений о нормализации отношений является лишь первым шагом - далее должно последовать одобрение Кнессета (парламента Израиля).

Как отмечет издание, ожидается, что большинство членов Кнессета поддержат заключение мирных договоров.

О нормализации отношений ОАЭ с Израилем стало известно 13 августа. Тогда об этом заявил Трамп.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.

"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижения мира в ближневосточном регионе", - говорилось в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.

Бахрейн последовал примеру ОАЭ 11 сентября. "Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал Трамп в тот день в твиттере.

"Президент США Дональд Трамп, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели (телефонный - ИФ) разговор сегодня и согласились установить дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном в полном объеме", - говорится в совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля.

ОАЭ и Бахрейн станут третьей и четвертой арабскими странами, которые установят отношения с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.