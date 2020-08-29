ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ, отменяющий действие декрета от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля. Об этом сообщает Эмиратское информационное госагентство.

Мера принята в рамках расширения экономических и дипломатических связей между двумя странами после нормализации отношений между ними. Отныне частные лица и компании из ОАЭ смогут заключать соглашения с коллегами из Израиля и вести с ними коммерческую и финансовую деятельность.

Ранее в августе власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

ОАЭ стали третьим арабским государством, которое решило пойти на заключение мирного соглашения с Израилем. Первым это сделал Египет в 1979 году, второй стала Иордания в 1994 году.