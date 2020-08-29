Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Заид Аль Нахайян подписал указ, отменяющий действие декрета от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля. Об этом сообщает Эмиратское информационное госагентство.

Мера принята в рамках расширения экономических и дипломатических связей между двумя странами после нормализации отношений между ними. Отныне частные лица и компании из ОАЭ смогут заключать соглашения с коллегами из Израиля и вести с ними коммерческую и финансовую деятельность.

Ранее в августе власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

ОАЭ стали третьим арабским государством, которое решило пойти на заключение мирного соглашения с Израилем. Первым это сделал Египет в 1979 году, второй стала Иордания в 1994 году.

Израиль ОАЭ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США зарегистрировали первый в стране повторный случай COVID-19

МВД Белоруссии сообщило о 32 задержанных на пятничных акциях

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Двое россиян задержаны в Минске рядом с акцией протеста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');