Британские автопроизводители призвали ввести налоговые льготы для покупателей электромобилей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT) призвало правительство ввести налоговые льготы для частных лиц, желающих приобрести электрокары, с целью ускорения перехода на экологичный транспорт, сообщает Financial Times.

Такие стимулирующие меры необходимы для формирования массового рынка электромобилей, без которого будет сложнее достичь чистого нулевого уровня выбросов, считает исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

В настоящее время на долю электрокаров приходится 16% всех новых машин, продаваемых в Великобритании. Вместе с тем около 75% автомобилей данного типа приобретается не частными, а корпоративными покупателями. Последние по-прежнему получают значительные льготы, в то время как первые лишились почти всех выплат и вычетов после сворачивания соответствующей программы в 2022 году.

В SMMT также призвали кабинет министров снизить НДС на электромобили и отказаться от повышения акцизного сбора для таких машин после его введения в 2025 году.

Кроме того, организация высказалась за принятие правительством целевого показателя по числу установленных общественных зарядных станций, нехватка которых считается одним из основных препятствий для перехода на полностью электрические транспортные средства.

Учитывая сложившуюся ситуацию, автопроизводителям необходимо прикладывать больше усилий, чтобы убедить потребителей в преимуществах электрокаров, которые все еще дороже машин с двигателем внутреннего сгорания при покупке, однако дешевле в эксплуатации и требуют меньших расходов на обслуживание, считает Алекс Смит, управляющий директор британского подразделения Volkswagen.