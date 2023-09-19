Китайская Tuhu Car провела IPO в Гонконге по нижней границе ценового диапазона

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Tuhu Car Inc., в число крупнейших акционеров которой входит интернет-гигант Tencent Holdings Ltd., провела первичное размещение акций в Гонконге по нижней границе ценового диапазона.

Объем IPO Tuhu Car составил 1,137 млрд гонконгских долларов ($146 млн). Компания продала 40,6 млн бумаг по цене 28 гонконгских долларов при ожидавшихся 28-31 долларах, пишет издание Nasdaq со ссылкой на источники.

Еще 6,1 млн акций компания может продать в рамках опциона.

Торги акциями Tuhu Car на Гонконгской фондовой бирже начнутся 26 сентября.

Полученные от размещения средства Tuhu намерена направить на расширение бизнеса и на НИОКР.

Организаторами IPO выступали Goldman Sachs, UBS и BofA Securities.

Tuhu, работающая с 2011 года, предлагает услуги по быстрой доставке автомобильных компонентов, а также услуги по их установке и ремонту примерно в 300 городах материковой части Китая. В онлайн-приложении на конец марта насчитывалось 100,2 млн активных пользователей. Компания предоставляет свои услуги через интернет-сайт, мобильное приложение, колл-центр и сторонние платформы электронной торговли.

В число крупных акционеров Tuhu помимо Tencent входят Carlyle Group и Sequoia China, подразделение американской инвестфирмы Sequoia Capital.