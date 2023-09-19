Более 90% взрослых жителей США за последние полгода сократили расходы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство взрослых жителей США (92%) за минувшие шесть месяцев сократили расходы, говорится в исследовании Morning Consult, проведенном по заказу CNBC.

Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63%), ресторанах и барах (62%), развлечениях вне дома (56%), бакалейных товарах (54%), поездках и отдыхе (53%), а также на электронике (50%).

Более половины (55%) респондентов с низким уровнем дохода (до $50 тыс. в год) отметили, что текущая экономическая ситуация ощутимо влияет на их финансовое положение.

К такому же выводу пришли 61% опрошенных со средним уровнем дохода (от $50 тыс. до $100 тыс. в год).

Среди наиболее обеспеченной категории населения (годовой доход от $100 тыс.) о существенном влиянии экономической конъюнктуры на личное благосостояние заявили 46%.

При этом 76% опрошенных взрослых американцев в следующие шесть месяцев планируют продолжить сокращение затрат на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости, а 62% респондентов в тот же период готовы "иногда" или "чаще, чем сейчас" экономить даже на самых необходимых товарах.

Компаниям потребительского сектора, в свою очередь, приходится учитывать подобные настроения покупателей на фоне сохраняющейся высокой инфляции и экономической неопределенности.