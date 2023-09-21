В Норвегию зашла французская атомная подлодка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Многоцелевая французская атомная подводная лодка класса Rubis ("Руби") прибыла в порт Тромсё, расположенный на севере Норвегии, сообщила в четверг норвежская вещательная корпорация NRK.

"Мы можем подтвердить, что это французская подводная лодка с (атомным) реактором. Это шестой заход кораблей с реакторными установками в этом году", - сказал представитель оперативного штаба норвежских вооруженных сил Джонни Карлсен.

В минувший четверг в Тромсё, расположеный в 382 км от российской границы и в 556 км от Мурманска, впервые зашла американская атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, которая оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным NRK, 19 сентября она покинула Тромсё, взяв курс на Баренцево море.