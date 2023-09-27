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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Совет ЕЭК унифицировал правила маркировки лекарств, телефонов и ноутбуков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил установление унифицированных правил маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил торговый блок ЕЭК.

"Таким образом, во всех случаях в каждой из стран ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных в соответствии с унифицированными требованиями", - говорится в сообщении с указанием, что в части маркировки лекарственных средств предусмотрено исключение для Киргизии "в связи с особенностями системы маркировки" этой продукции.

Кроме того, в решении ЕЭК учтено отсутствие намерений у ряда стран ЕАЭС вводить маркировку на текущем этапе: в отношении лекарств - у Армении, в отношении безалкогольных напитков и соков - у Казахстана, а в отношении ноутбуков и телефонов - у Казахстана и Киргизии.

"Комиссия приняла принципиальные решения, направленные на обеспечение одной из базовых свобод ЕАЭС. Благодаря достигнутым договоренностям удастся создать условия для беспрепятственного движения товаров по территории Союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке", - прокомментировал решение совета министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Государства-члены ЕАЭС будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.

ЕАЭС ЕЭК
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