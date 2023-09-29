На норвежской подлодке во время патрулирования произошло задымление

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На норвежской подводной лодке KNM Utstein, находившейся на патрулировании в море, произошло задымление, три члена экипажа были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, сообщили в пятницу вооруженные силы Норвегии.

Инцидент произошел накануне вечером, когда подлодка находилась к востоку от острова Финнёй на юге Норвегии. На помощь оперативно прибыли катер скорой помощи и корабль береговой охраны.

По данным Спасательного центра Южной Норвегии, подводники, контактировавшие с дымом, были сняты с субмарины и отправлены в отделение неотложной медицинской помощи.

Подлодка своим ходом в сопровождении корабля береговой охраны направилась на базу в город Ставангер, отметили норвежские военные.