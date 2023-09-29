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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Сарсангское водохранилище в Карабахе перешло под контроль Азербайджана

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана контролируют Сарсангское водохранилище, сообщили "Интерфаксу" в агентстве.

Сарсангское водохранилище построено на реке Тертерчай, сдано в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 556 млн кубометров воды. Площадь водохранилища - 1,346 тыс. га, длина береговой линии - 50,25 км.

Вода из водохранилища позволит орошать 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах, отмечается в сообщении.

Азербайджан
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