Сарсангское водохранилище в Карабахе перешло под контроль Азербайджана
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана контролируют Сарсангское водохранилище, сообщили "Интерфаксу" в агентстве.
Сарсангское водохранилище построено на реке Тертерчай, сдано в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 556 млн кубометров воды. Площадь водохранилища - 1,346 тыс. га, длина береговой линии - 50,25 км.
Вода из водохранилища позволит орошать 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах, отмечается в сообщении.