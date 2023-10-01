Словацкие партии не смогли выявить явного победителя на выборах

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Либеральная партия "Прогрессивная Словакия" идет на первом месте по итогам словацких парламентских выборов, однако не имеет решающего преимущества, сообщают в ночь на воскресенье западные СМИ со ссылкой на результаты экзит-поллов.

Так, один из двух проведенных опросов показывает, что у этой партии, возглавляемой вице-председателем Европейского парламента Михалом Шимечкой, - 20% голосов, а второй опрос - 23,5%. На втором месте - социал-демократическая партия "Курс - новая демократия" экс-премьера Роберта Фицо: первый опрос дает ему 19,1%, а второй - 21,9%.

Отмечается, что пятипроцентный барьер, судя по всему, сумели преодолеть ультраправые, и теперь они будут представлены в словацком парламенте.

СМИ подчеркивают, что, как и ожидалось, явного победителя на выборах нет, и потому политическим силам Словакии предстоят непростые переговоры о формировании коалиции.

Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он также заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Шимечка предстает его противоположностью, придерживается либеральных и прозападных взглядов и обещает избирателям углублять европейское сотрудничество, отмечает газета The Guardian.